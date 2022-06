Krems oder Donau - wer macht den Aufstieg perfekt?

St. Pöltens Rekordspieler Michael Ambichl will den Kremser SC nach 15 Jahren endlich wieder zurück in die Ostliga führen. Doch Donau will da noch ein kräftiges Wörtchen mitsprechen. So einfach will man es Krems in Kaisermühlen nicht machen. Ab 17.30 Uhr gibt es das entscheidende Relegationsspiel bei uns im Livestream.