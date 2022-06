600 „heiße Schlitten“ am Sportwagen-Festival

Nun, ein Sportwagenfestival in Klimaschutzzeiten, wie passt das zusammen? Eigentlich gar nicht, ABER: Weiterentwicklungen in der Mobilität kommen nun einmal aus dem Motorsport. Und die Faszination schneller Autos ist ebenfalls ungebrochen, so wie die Sehnsucht der Besucher, statt Sorgen einmal Träume zulassen zu können. Es wirkt wie aus der Zeit gefallen, wenn sich sündteure PS-Monster zu einem Festival in Velden ansagen. Doch es wird mit 600 Boliden und 40.000 Zuschauern gerechnet.