Liga-Neuling pfeift auf Geld aus Österreicher-Topf

Mit zwölf Legionären im Kader kämpfte sich Lustenau zurück in die Bundesliga - und dort will der Aufsteiger auch bleiben. Um konkurrenzfähig zu sein, wurde aus dem Ländle avisiert, dass künftig auf den Österreicher-Topf verzichtet wird. Auch wenn es seltsam anmutet, dass ein Aufsteiger auf 400.000 bis 500.000 Euro verzichten kann, gibt’s Notwendigkeiten durch die Kooperation mit Clermont/Fr (und die Aussicht auf günstige Spieler) - sowie auch sportliche Überlegungen: Mit Tabakovic, Cham und Baiye ist das Herzstück der Truppe weg - und gute Österreicher sind am Markt rar gesät.