Mistplätze: Wenig Freude über weite Anfahrtswege

Inneren Bezirke abgeschnitten

Das stößt vielen Wienern sauer auf. Die müssen jetzt mitunter weite Anfahrtswege in Kauf nehmen. So sollen die Landstraßer nach Simmering oder Stadlau ausweichen. Für die Bewohner der Bezirke eins bis neun gibt es ohnehin keine nahen Entsorgungsmöglichkeiten mehr. Viele fordern daher wieder zentralere Standorte. Doch das gestaltet sich als schwierig. „Wir benötigen verkehrstechnisch gut erschlossene Gebiete. Der Müll wird in der Regel mit dem Auto angeliefert, und auch unsere Lkw brauchen Platz“, so eine MA-48-Sprecherin. Das schränke die Standortsuche ein. Natürlich sei man sich der Problematik bewusst. Im 2. Bezirk wird daher ein neues Areal gesucht.