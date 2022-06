Reality-Star Kim Kardashian wird noch immer dünner

Aufregung um Monroe-Kleid

Kardashian wurde aber nicht nur vorgeworfen, dass sie für das Monroe-Kleid abgenommen hat. Sie wurde auch dafür kritisiert, dass sie ihre Kurven in das wertvolle und historische Stück überhaupt hineingequetscht hat. Fans von Marilyn Monroe wollten, nachdem das Kleid an der Privatmuseum Ripley‘s, in dessen Besitz es sich befindet, von Kardashian verursachte Dehnungsschäden am zarten Stoff entdeckt haben.