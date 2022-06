Hagel, Sturm und Muren: Unwetter auch am Mittwoch

Nach den heftigen Unwettern am Montag hatten die heimischen Feuerwehren am Dienstag Zeit für eine kurze Verschnaufpause: Es kam nur vereinzelt zu Vorfällen. Besonders heftig fielen die Windböen in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Feldkirchen aus, in Oberglan wurde viel Wald zerstört. Am Faaker See geriet eine Schülergruppe wegen der Gewitter mit ihren Kajaks in Seenot - die Kinder wurden von der Wasserrettung gerettet. Wegen umgestürzter Bäume und überfluteter Straßen mussten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch achtmal ausrücken.