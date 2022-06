Windpark und Wald: Wie Ladesäulen grün werden

Seit April stellt der Linzer Automationsspezialist, der zu den führenden Ladesäulen-Produzenten gehört, nur noch klimaneutrale Wallboxen her. Wie das gelingt? Mit der Unterstützung von Klimaschutzprojekten gleicht die Firma, die im Vorjahr den Umsatz auf 537,7 Millionen Euro schraubte, die bei Produktion und Transport entstehenden CO2-Emissionen aus. Geld fließt dabei in einen Windkraftpark in Marokko, in Brasilien wird der Schutz von Amazonas-Regenwald gefördert.