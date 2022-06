Forscher entdeckten 400 Insektenarten in Teebeutel

Fliegt eine Biene eine Blüte an, um sie zu bestäuben, hinterlässt sie beispielsweise etwas Speichel. Eine Wanze sticht in ein Blatt, eine Spinne hinterlässt seidene Fäden. All das reiche bereits aus, um die DNA der Insekten nachzuweisen, sagte Junior-Professor Henrik Krehenwinkel von der deutschen Universität Trier. Geeignete Spuren seien zudem Eier oder Exkremente. Ob es eine Grenze gebe, ab wann etwas nicht mehr nachweisbar sei, müsse erst erforscht werden. „Im Prinzip reichen aber wahrscheinlich einzelne Zellen, etwa eines Käfers.“