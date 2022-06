Alexandri-Twins: 4 Stunden Training nach WM-Bronze

Unglaubliches Pensum

„Vaso“, also Schwester Vasiliki, war am Montag solo im Einsatz - während das Bronze-Duo einen gemütlichen Tag verbrachte. Nur vier Stunden Training - immerhin steht am Dienstag der nächste Wettkampf an. Klingt fast wie eine Belohnung, wenn man weiß, dass normalerweise fast doppelt so lang geschuftet wird. Ein unglaubliches Pensum.