Frau verwechselte Notrufsäule mit einer Dusche

Es wird heiß, sehr heiß sogar. 35 Grad und mehr sollen am Sonntag vor allem im Westen Österreichs und auch in Teilen Oberösterreichs erreicht werden. Da wird es die Landsleute wieder an die heimischen Seen treiben, und damit wird auch die Wasserrettung in erhöhter Alarmbereitschaft sein. „An solchen Tagen ist natürlich sehr viel los, und je mehr Menschen anrücken, desto mehr Einsätze haben wir“, sagt Thomas Horner von der Wasserrettung am Linzer Pichlingersee.