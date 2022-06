Ländle-Duell zum Auftakt der Vorbereitung

Für beide Teams ist es eine erste Standortbestimmung unter Wettkampfbedingungen, die aber sicher nicht überbewertet wird. Nach dem letzten Tabellenplatz in der Vorsaison, blieb in Dornbirn unter der Leitung von Sportdirektor Eric Orie und Neo-Trainer Thomas Janeschitz kaum ein Stein auf dem anderen. Bis jetzt gab es neun Neuverpflichtungen, die Mannschaft präsentiert sich also mit einem ganz anderen Gesicht. Orie erwartet für heute, dass die neue Struktur zumindest in Ansätzen schon sichtbar ist. In eine neue Ära startet auch Bundesligaaufsteiger Lustenau, wobei der Austria-Kader derzeit erst 15 Spieler plus zwei Torleute umfasst.