30.000 Follower: „Krone“ hat auch TikTok erobert

Was vor wenigen Monaten mit ersten Clips in unserem Social-Media-Labor in der Muthgasse begonnen hat, ist in Rekordzeit zu einer Erfolgsgeschichte geworden: Denn die „Krone“ ist in Österreich mittlerweile nicht nur die größte Print-Tageszeitung und die meistbesuchte Zeitung im Netz. Auch auf TikTok stürmt sie auf Platz 1: Keine andere Tageszeitung in Österreich freut sich über so viele Follower wie die „Krone“.