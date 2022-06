Kampf um die Werbekunden

Dass in den vergangenen Jahren das Land reihenweise Gesellschaften - etwa eine eigene Buslinie für das Südburgenland - gegründet hat, war schon bisher von der Wirtschaftskammer mit Argusaugen beobachtet worden Dass nun die landeseigene Kommunikationsagentur vielen Unternehmen per Schreiben Dienstleistungen - von PR-Arbeit bis zum Erstellen von Videofilmen und Werbekampagnen - anbietet, war dann offenbar zu viel. Hier werde steuerfinanziert den privaten Unternehmen Konkurrenz gemacht, empört sich Ronald Fenk, der Obmann der Fachgruppe für Werbung und Marktkommunikation. In einem Offenen Brief, der auch in der „Krone“ veröffentlicht wurde, liest die Werbewirtschaft dem Land die Leviten und spricht von der öffentlichen Hand als „Totengräber der burgenländischen Wirtschaft.“ Rund 1000 Betriebe in der Branche würden nun um ihre Existenz fürchten, so Fenk. ÖVP und FPÖ schließen sich der Kritik an.