„Ich werde immer mehr mein Vater“

Schneider: Das schönste Erlebnis in Ihrer Karriere?

Brändle: Als Anwalt vor dem Europäischen Gerichtshof auftreten zu dürfen. Das ist etwa 15 Jahre her. Es ging um eine Insolvenzgeschichte in Deutschland. Der Gerichtssaal war so groß, dass mein Haus dreimal hineingepasst hätte. Die Eltern sind auch mit nach Luxemburg gefahren. Der Papa hat voller Stolz fotografiert. Gleich rannte die Aufsicht herbei und wollte ihm die Kamera wegnehmen. Da stehst du also als kleiner Anwalt aus Vorarlberg und bekommst am Ende Recht. Das war ein Hammer.