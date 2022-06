Erneut starker Anstieg: 7093 Corona-Neuinfektionen

Weiterer starker Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) wurden in Österreich 7093 neue Fälle gemeldet. Am Donnerstag der Vorwoche waren es noch 5144 Neuinfektionen. Der aktuelle Wert entspricht einem Anstieg von knapp 38 Prozent im Wochentagsvergleich. Fünf weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben.