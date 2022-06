Der SK Rapid ist weit weg von einem Glückslos

Es wird wohl am 28. Juli, das Hinspiel steigt eine Woche vorher in Wien, ins moderne EURO-Stadion nach Danzig gehen. Letzte Saison wurde Legia mit ÖFB-Legionär David Stec, Vierter, 17 Punkte hinter Meister Lech Posen. „Herausfordernd“, nennt Rapids Sportchef Zoki Barisic die erste von drei zu nehmenden Hürden in die Gruppenphase.Für Feldhofer beginnt jetzt die Analyse, er wird seine Scouts auch zu den direkten Duellen (7. und 14. Juli) schicken. Wobei man auch Ex-Goalie Richard Strebinger fragen könnte, der im Frühjahr für Legia Warschau im Einsatz war.