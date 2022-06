Pistenstreit mit gerichtlichem Nachspiel

Eine Bagatelle scheint im Vergleich dazu jene Aktion zu sein, die er gemeinsam mit seiner 41-jährigen Freundin Anfang dieses Jahres in Lech geliefert hatte: Wegen angeblicher Eifersüchteleien des Angeklagten sind an jenem Tag im Januar nicht nur die Außentemperaturen im Keller, auch die Stimmungslage lässt zu wünschen übrig. Hoch oben, am in Nebel gehüllten Rüfikopf, eskaliert die Situation.