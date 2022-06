Deutschland steuert in die Sommer-Corona-Welle

Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland schnellen die Corona-Zahlen trotz höherer Temperaturen wieder nach oben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag 105.840 neue Fälle binnen 24 Stunden. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 447,3 von 331,8 am Vortag. Auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser nimmt die Zahl der Patienten wieder zu.