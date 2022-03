Lehrermangel zwingt die Politik zum Handeln

Verwaltungsassistenten sollen Schulen entlasten

Neben einem verbesserten Umstieg vom Studium in den Lehrberuf und pensionierten Lehrern als Kurzfrist-Maßnahme soll auch nicht-pädagogisches Personal an Schulen eingesetzt werden, um die Lehrer zu entlasten. Entlastung sollen Assistenten für Verwaltung und Bürokratie bringen, aber auch Sozialarbeiter. Die Personalvertreter erwarten nun konkrete Taten. „Das sind ein paar Schlagwörter. Aber was heißt das eigentlich, wo sind die konkreten Maßnahmen“, fragt Haslauer vom Lehrerverein SALVE.