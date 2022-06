Wrestling-Traum: Wiener schreibt Geschichte

Der 34-Jährige entthronte vor 5000 Fans in Louisiana US-Intercontinental-Champion Ricochet. „Ein Highlight in meiner Karriere. Aber ich fange jetzt erst richtig an“, tönt es aus dem Simmeringer, der sich 2005 unter Heumarkt-Legende Michael Kovac erstmals im Ring versucht hatte. „Stück für Stück hab ich mich hochgearbeitet“, erzählte er im Gespräch mit der „Krone“ beim Frühstück in New Mexiko. Er ist mit der WWE (die mit SmackDown und RAW aus zwei großen Ligen besteht) auf US-Tour, für heimische Fans nun jeden Freitag auf ProSiebenMaxx im TV zu bestaunen.