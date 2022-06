Lange nicht genug - Delic geht nicht in Pension!

Der im Moment mit drei gerissenen Bändern in der Schulter zu kämpfen hat, jedoch keine OP machen will: “Der Arzt sagte mir, dass die nicht unbedingt notwendig sei„, meint der Stürmer. In drei bis vier Wochen will er wieder im Training stehen, dabei machte Delic durch seinen körperlichen Top-Zustand bereits starke Fortschritte: “Zehn Liegestütze gehen schon wieder, dazu feile ich im Gym an der Schulter und den Beinen. Ich will noch zwei Jahre spielen, dann ist aber Schluss!"