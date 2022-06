Hamilton hat Entscheidung um Kanada-GP getroffen

Nach seinem schmerzhaften Rennen in Baku hat Formel-1-Star Lewis Hamilton vorsichtig Entwarnung gegeben. „Der Rücken ist ein bisschen wund und geprellt, aber zum Glück nichts Ernstes“, schrieb der Mercedes-Pilot am Montag bei Instagram. Er habe in der Nacht nach dem Aserbaidschan-GP schlecht geschlafen, sich mit Physiotherapie und Akupunktur behandeln lassen. Einen Verzicht auf einen Kanada-Start am Sonntag schloss Hamilton aus: „Ich würde es um nichts in der Welt verpassen.“