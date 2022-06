Es hoppelt, miaut und bellt im Tierheim

Angenehme Begleiterin

Honey hat in ihrem Leben schon mehr gesehen als so mancher Weltenbummler. Ursprünglich kam die sechsjährige Hündin aus Mexiko und wurde von einer Tierschutzorganisation nach Spanien geholt, bis sie schließlich in Österreich landete. Ihr körperlicher Zustand war nicht der beste, die Vierbeinerin musste zwei erfolgreiche Operationen über sich ergehen lassen. Nun deutlich fitter, braucht Honey auch ihr restliches Dasein Schonung. Hundeerfahrene Halter können bestimmt mit ihr umgehen und freuen sich über eine ruhige Begleiterin. Tel.: 0 732/24 78 87.