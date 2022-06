Gelungene Übung mit 100 Mann, Drohnen und Hunden

In Eisenstadt fand erstmals eine Großübung mit rund 100 Beteiligten statt. Unter Realbedingungen und in mehreren Einsatzabschnitten bekämpften die drei Feuerwehren einen fiktiven Waldbrand am St. Georgener Hetscherlberg. Unterstützt wurden sie vom Roten Kreuz und der Polizei. Dabei kamen eine Hundestaffel, Drohnen und Spezialequipment wie Löschrucksäcke, die im Vorjahr von der Stadt angekauft wurden, zum Einsatz.