Großer Andrang bei Regenbogenparade am Ring

„Pride against hate - make love, not war“

Heuer steht im Mittelpunkt der Vienna Pride 2022 der russische Angriffskrieg und vor allem die Solidarität der LGBTIQ-Community mit der Ukraine. Dabei lautet das Motto: „Pride against hate - make love, not war“. Auch für das nächste Jahr gibt es von den Veranstaltern bereits eine große Ankündigung: „Wir kommen im nächsten Jahr mit dem Pride Village wieder. Noch größer und noch spektakulärer.“