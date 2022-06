„Einfach naiv! Gibt nichts zum Gratulieren“

Relativierungen, dass das Ergebnis gegen den Weltmeister doch in Ordnung sei, ließ Rangnick nicht gelten. Aus folgendem Grund: „Wir haben bis zur 83. Minute nicht viel zugelassen. Deswegen bin ich mit dem Spiel insgesamt zufrieden, mit dem Ergebnis überhaupt nicht. Nichts fühlt sich momentan an, als wäre es gratulationswürdig.“ Konkret wurmte den Teamchef die Entstehungsgeschichte zum Gegentor von Mbappe in der 83. Minute. „Wir hatten selbst einen Freistoß und ermöglichen, ähnlich wie zuletzt gegen Dänemark, daraus resultierend dem Gegner eine Konterchance. Das ist einfach naiv.“