Herzog: „Intensität und Tempo Tribut gezollt“

Spielerisch stark, richtig gute Ballbesitzphasen, hohe Intensität - und als Draufgabe ein Super-Tor. Bezeichnend in der Entstehung war das Tempo. Hätte man den Beteiligten am 1:0 ein blaues Leiberl übergezogen, hätte jeder geschwärmt, dass so ein Weltmeister spielt. Und das Schöne daran: Die Führung gegen die weltbeste Mannschaft war absolut verdient.