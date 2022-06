NASA gibt neue Untersuchung zu UFOs in Auftrag

Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat eine neue Untersuchung zu unidentifizierten Flugobjekten (UFOs) in Auftrag gegeben. Die Studie unter der Leitung des Astrophysikers David Spergel solle ab Herbst vorhandene Daten identifizieren sowie herausfinden, wie künftig am besten Daten gesammelt werden können und wie man auf Basis dieser Daten künftig unidentifizierte Flugobjekte wissenschaftlich besser verstehen könne, teilte die Behörde am Donnerstag mit.