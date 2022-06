Weißhaidinger zu Platz 2: „Bin im siebten Himmel“

Nach seinem vierten und fünften Platz in Birmingham bzw. Rabat hält Weißhaidinger im Kampf um einen Platz für das Finale der Diamond League Anfang September in Zürich bei 16 Punkten. Es ist praktisch unmöglich, dass er noch einen der sechs ersten Plätze für das Finale verliert. Die vierte und letzte Quali-Station steigt am 30. Juni in Stockholm. Da kann Luki entspannt hinfliegen.