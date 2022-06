Offiziell: Rapid verpflichtet Michael Sollbauer

„Mit dem Wechsel zu Rapid geht für mich schon ein kleiner Traum in Erfüllung geht. Hier erwartet mich eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die ein sehr großes Potenzial haben“, wird Sollbauer in einer Aussendung zitiert. Der gebürtige Kärntner bestritt in seiner Karriere auch 310 Pflichtspiele für den Wolfsberger AC.