Der SK Rapid Wien angelt sich Michael Sollbauer!

„Charakter kann man nicht kaufen.“ Als LASK-Boss Gruber 2018 gegen Rapid ätzte, schüttelte man in Hütteldorf den Kopf. Jetzt, nachdem die Linzer Stojkovic verpflichtet haben, muss man mehr schmunzeln. Aber Grün-Weiß war vorbereitet, rüstet in der Abwehr - laut “Krone"-Infos - routiniert nach: Mit Michael Sollbauer, einem Wunschspieler von Trainer Feldhofer. Der den Kärntner schon in Wolfsberg kurz unter seinen Fittichen hatte, ehe der Innenverteidiger zu Barnsley wechselte. Zuletzt konnte er den Abstieg von Dynamo Dresden in Liga drei nicht verhindern.