Kärntnerin samt Hund in Wien von Auto erfasst

Unfall-Lenker einfach weggefahren

Im Auto befanden sich der Lenker, etwa um die 60 Jahre alt und zwei Frauen. „Die eine Frau hat nur geschrien, gib Gas, und weg waren sie“, so Zechner. Drei Burschen, die des Weges kamen, halfen der leicht verletzten Frau. „Ich musste so schnell wie möglich in die VetMed, um meiner Hündin zu helfen. Mein verletztes Bein spürte ich gar nicht im Schock“, berichtet die junge Frau weiter, die selbst auf der Veterinärmedizinischen Uni-Klinik in Wien arbeitet. Mit dem Taxi ging es dann in die Tierklinik, wo Suki versorgt wurde.