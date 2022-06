Auch in Linz wird die Fernwärme empfindlich teurer

Nicht so stark wie in Wien

In Wien soll die Fernwärme ab Herbst um 92 Prozent teurer werden. In Linz wird die Tariferhöhung aber „deutlich drunter liegen“. Um wie viel tiefer die Fernwärmekunden ab Mitte Sommer in die Taschen greifen müssen, ist noch nicht offiziell. Laut Sprecherin Gillhofer gehe man von einer Anhebung „unter 20 Prozent“ aus.