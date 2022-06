Wiener Party-Aufpasser sind wieder zurück

An Party-Hotspots unterwegs

Die vier Teams werden von 23. Juni bis 18. September an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen von 19 bis 4 Uhr in der Früh unterwegs sein. Sie werden an Party-Hotspots, wie dem Donaukanal, Resselpark und Yppenplatz im Einsatz sein. 180.000 Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand.