„Unser Simba ist noch genau so dick wie davor“

„Ich habe zufällig auf Facebook Bilder gesehen. Eine Frau schrieb dazu: ,Vermisst jemand diese Katze? Sie streunt in 4030 Schottweg, Vogelfängerweg, Flötzerweg angeblich schon seit einigen Wochen. Sie weint vor der Tür, kommt mehrmals am Tag und bleibt. Möchte gestreichelt werden. Sie ist auch voller Flöhe und Zecken. Sieht jedoch nicht abgemagert aus.‘ Ich wusste sofort, dass es ,Simba‘ ist“, so Palfi.