Handball: Viel Wiener Meister-Blut bei UHK Krems

Teilzeit-Hautarzt

Jochmann hatte wegen Corona-Erkrankung lange um seinen Einsatz zittern müssen, konnte sich gerade noch rechtzeitig freitesten - jetzt gleitet er mit 28 Jahren als „Handballer des Jahres“ in die Pension. „Mein schönster Traum hat sich erfüllt“, strahlte das Fünfhauser Urgestein, das die Doppelbelastung als Hautarzt in der Klinik Hietzing und Handballer in Krems bravourös meisterte. Matze Führer wurde ins All-Star-Team gewählt.