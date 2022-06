Nach Krach: Haaland-Tänzchen zum eigenen Song

Per Elfmeter hatte der 21-Jährige bereits in der 20. Minute für die Führung der Gäste gesorgt, in der zweiten Halbzeit folgte Treffer numero zwei. Der Anschlusstreffer durch Schwedens Elanga (90+2.) kam deutlich zu spät, Norwegen durfte sich einmal mehr bei seinem Ausnahmetalent für einen weiteren Sieg bedanken.