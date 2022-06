Halten Sie die 40-Stunden-Woche für überholt?

Immer wieder entfacht in Österreich die Diskussion über die 40-Stunden-Woche. In Umfragen spricht sich die Mehrheit immer wieder für eine 30-Stunden-Woche aus. Auch viele Firmen bieten mittlerweile attraktive Zeitmodelle für den Wunsch nach mehr Freizeit und einer guten Work-Life-Balance. Wie sähe Ihre perfekte Arbeitszeit aus? Sind Sie Verfechter der 40-Stunden-Woche oder würden Sie die Arbeitszeit auch gerne reduzieren? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung unten in den Kommentaren!