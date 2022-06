Paar verunglückte bei wilder Fahrt mit dem Quad

Ein 21-Jähriger aus St. Oswald bei Freistadt lenkte am Pfingstsonntag gegen 17.30 Uhr ein vierrädriges Kraftfahrzeug im Gemeindegebiet Lasberg Richtung Kreuzung mit der L 1473. Eine 20-Jährige aus Unterweißenbach fungierte als Beifahrerin. Beim Abbiegen bei der dortigen Kreuzung drehte sich das Quad - vermutlich wegen überhöhtem Tempo, beziehungsweise zu schnellem Lenkradeinschlag - ein, überschlug sich in ein an die Straße angrenzendes Feld und blieb dort auf der Beifahrerseite liegen.