Kind und Ukrainerinnen unter Toten von Zugtragödie

Am Freitag waren mehrere Waggons der Regionalbahn auf dem Weg nach München entgleist. Die Aufräumarbeiten dauern noch immer an - laut „Bild“ werden sieben bis 14 Menschen vermisst. „Wir müssen so schnell wie möglich die Waggons heben und schauen, was da noch drunter ist“, erklärte der Landrat Anton Speer gegenüber der deutschen Zeitung. Die Waggons müssen mit Spezialkränen angehoben werden - jeder einzelne wiegt 50 Tonnen. In dem Zug befanden sich zum Unglückszeitpunkt rund 14 Menschen.