Anna Netrebko (50): „Ich bleibe eine Russin“

Ja sagt die österreichisch-russische Doppelstaatsbürgerin Anna Netrebko in einem Interview für die deutsche Wochenzeitung „Die Zeit“, „ja, ich liebe mein Land, meine Kultur, die Menschen. Ich finde es nicht richtig, was dort jetzt gerade passiert, aber ich bleibe eine Russin“. Sie sei immer noch kein politischer Mensch, so die in Wien lebende Opern-Diva, aber im Moment wünsche sie sich am meisten: „Dass wir wieder Frieden haben.“