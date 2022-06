Zwei Nattern vor Steyrer Wohnblock eingefangen

Zweiter Einsatz vor Haus

Er fing das Männchen ein und setzte es entfernt in einem Augebiet aus. Am nächsten Tag wurde vor dem Haus – in dem auch Kinder leben – aber erneut eine Schlange gesichtet. Ernst K. alarmierte wieder Esterbauer, der allerdings erst am darauffolgenden Tag kommen konnte. „Ich habe wieder in den Büschen gesucht und ein imposantes Äskulapnatter-Weibchen entdeckt.“ Er zog das stark zwischen den Zweigen verklemmte Tier vorsichtig heraus. „Das Reptil hat sich dabei heftig gewehrt und war sehr aggressiv“, so Esterbauer, der es in einem nahen Naturschutzgebiet aussetzte. „Ich hoffe, dass wir in nächster Zeit wieder Ruhe haben“, so Ernst K.