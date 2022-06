Bande stahl nur teure Mercedes-Transporter

Für Staatsanwältin Doris Fiala ist der 37-jährige Angeklagte ein klassischer Kriminaltourist. Nach Österreich kam der Ukrainer in den Jahren 2018 und 2019 nur um Autos zu stehlen. Nun holte den dreifachen Vater, der sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen wollte, seine diebische Vergangenheit ein. In Linz war er als Mitglied einer kriminellen Vergangenheit angeklagt, mit Komplizen sieben Mercedes Sprinter gestohlen zu haben. Schaden: 213.000 Euro.