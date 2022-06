Ukraine-Star warnt: „Morgen könntet ihr es sein“

Am Mittwoch spielt die Ukraine ihr verschobenes Halbfinale in den WM-Playoffs gegen Schottland. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel stand allerdings der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt. Dort warnte Oleksandr Zinchenko, der Superstar seines Landes von Manchester City, unter Tränen: „Morgen könntet ihr es sein.“