„Haben keine Klimakrise in der SP/VP-Koalition“

So reagiert die Opposition

Der Verzicht auf den Rückkauf der Lilihill-Anteile wirbelt mächtig Staub auf. FPÖ-Chef Erwin Angerer: „Dass Kaiser den Flughafen zur Chefsache erklärt, ist höchste Zeit.“ TK-Obmann Gerhard Köfer: „Was steckt dahinter, dass die SPÖ so verbohrt an der aktuellen Konstellation festhält?“ Also an Orasch. Olga Voglauer, Landessprecherin der Grünen, erklärt die Koalition von SP und VP für „gescheitert“, denn die SPÖ mache beim Flughafen „gemeinsame Sache mit Immobilienhaien“.