Gemüse ist schon fast Luxus und bleibt oft liegen

„Unter der Woche merken wir es am meisten, dass die Leute verhaltener einkaufen. Am Wochenende gönnen sie sich dann eher was Gutes.“ – Erdbeer- und Spargelbauer Bernhard Aichinger aus Prambachkirchen ist mit der aktuellen Saison zwar durchaus zufrieden, aber es lief auch schon besser. Das Geld sitzt bei den Oberösterreichern nicht mehr so locker. Spargel und Erdbeeren gelten mit Kilopreisen von – teilweise – jenseits von 10…Euro als kleiner Luxus – hier wird schnell gespart.