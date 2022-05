Kurz vor Pension findet „Katzenflüsterin“ Eheglück

Nun geht sie in Pension und macht auf dem Weg dorthin ihr privates Glück perfekt: „Ich habe meinem Lebenspartner Wilhelm Hartinger einen Heiratsantrag gemacht“, sagt Lydia Just, die dafür extra ein Plakat anfertigen ließ. Natürlich hat der Ehemann in spe „Ja“ gesagt. Aber er wird seine Lydia nicht für sich alleine haben. Denn sie will „ihrem“ Tierheim auch weiterhin die Treue halten und dort für Bellos, Miezen, Langohren, Schildkröten und alle Tiere, die Hilfe brauchen, ehrenamtlich tätig sein.