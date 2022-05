Land verzichtet freiwillig auf knapp 300.000 Euro

In der Umgebung von Ohlsdorf wurden im Jahr 2014 Verunreinigungen des Grundwassers durch Pestizide festgestellt, die sich in der Folge vor allem in einer Baurestmassedeponie in Ohlsdorf wiederfinden ließen. In aufwendigen verwaltungsbehördlichen Verfahren konnte nachgewiesen werden, dass die vorgefundenen Stoffe aus einem regional ansässigen Entsorgungsunternehmen stammten. Rund 1400 Tonnen Flüssigabfälle aus der Pflanzenschutzmittelproduktion waren nicht verbrannt, sondern auf die Deponie gekippt worden.