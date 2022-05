Fans von Titanenwurz „Willi“ auch über Nacht dabei

Bestialischer Gestank

Die ungewöhnliche Pflanze ist auch durch ihren bestialischen Gestank bekannt, der mit einem verwesenden Kadaver vergleichbar ist. Sie lockt in ihrer Heimat mit ihrem Gestank Insekten wie Aasfliegen und Mistkäfer an, damit diese den Blütenstand bestäuben. Allerdings setzt der Gestank nur ein, wenn sich der große Kolben an der Spitze des Blütenstands erwärmt.