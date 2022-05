Wien: Titanenwurz „Willi“ bis Montag zu bestaunen

Das Kalthaus des Botanischen Gartens am Rennweg 14 ist am Sonntag und Montag von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet vier Euro (nur Bargeld). Das gesamte Kalthaus wird wegen der Blüte bis in den späten Abend statt wie üblich bis 15 Uhr geöffnet, damit Besucher die Pflanze aus der Nähe sehen und riechen können - insbesondere in den Abendstunden, wenn sie in voller Blüte steht.